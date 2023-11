Zabójcza precyzja. Rosyjski Pancyr-S1 rozerwany na kawałki

Potężny odwet Ukraińców w obwodzie chersońskim. W okolicach frontu niedaleko Czapłynki żołnierze Zełenskiego zauważyli Rosjan. Operator drona wyśledził współczesny system przeciwlotniczy Pancyr-S1 i wysłał współrzędne do dowódcy 41. Brygady Zmechanizowanej. Zapadła decyzja o uderzeniu artyleryjskim w broń Rosjan, która nękała ukraińską piechotę pod Chersoniem. Nagranie z tej akcji pojawiło się na platformie X i widać na nim, że jeszcze chwilę przed atakiem Ukraińców, z Pancyr-S1 poszła salwa w kierunku pozycji obrońców Kijowa. Po chwili doszło do potężnego uderzenia w rosyjską broń. Atakowi towarzyszyła ogromna eksplozja i kule ognia. W wyniku zgromadzonej wewnątrz amunicji, pociski do Pancyr-S1 uległy samodetonacji, co można zauważyć na nagraniu kilka sekund po uderzeniu. Szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin regularnie informuje na swoim kanale na Telegramie o rosyjskich ostrzałach miasta Chersoń. Nocą z niedzieli na poniedziałek Prokudin przekazał, że zginęło dwóch kierowców po ostrzelaniu przez Rosjan prywatnego parkingu w Chersoniu.