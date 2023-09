Zabójcza precyzja nad Odessą. S-300 zmiażdżył rosyjski pocisk

Rosjanie załamują ręce w obwodzie odeskim. Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych Południa opublikowało nagranie, na którym widać przechwycenie rosyjskiej rakiety. W pewnym momencie dochodzi od wystrzelenia pocisku z systemu S-300, a ten po kilkunastu sekundach trafia we wrogi cel, rozrywając go na kawałki. Wszystkiemu towarzyszy efektowna eksplozja nad ziemią, przez co na chwilę na niebie można zauważyć ogromne kule ognia i siwy dym. Jak się okazało, nie była to jednorazowa akcja. Nagranie prawdopodobnie pochodzi z niedzieli ze wczesnych godzin porannych, gdy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy właśnie w obwodzie odeskim. Wówczas ukraińskie Siły Powietrzne informowały o strąceniu 12 z 16 pocisków rakietowych i dronów, przy których obrona przeciwlotnicza miała pełne ręce roboty. Ten region, a szczególnie infrastruktura portów ukraińskich nad Morzem Czarnym i na Dunaju, są regularnie atakowane przez armię Putina od czasu, gdy Moskwa wycofała się w lipcu z umowy zbożowej.