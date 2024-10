Zabójcza precyzja na froncie. Moment trafienia rosyjskiego Zala

Nieudany atak Rosjan na froncie. Straż Graniczna Ukrainy udostępniła nagranie żołnierzy z brygady "Gart", którzy bronili nieba nad obwodem charkowskim i pokazali, jak wygląda ich codzienność w walce z Rosjanami. Materiał ukazuje moment wystrzału salwy pocisków z haubicy, a następnie szczątki rosyjskiego drona Zala Kub-BLA. Kreml regularnie używa tej broni do uderzeń w ukraińskie miasta i pozycje wojsk gen. Syrskiego. W zależności od przenoszonego wyposażenia, ta broń może być użyta do zadań rozpoznawczych lub jako amunicja krążąca do zwalczania lekko opancerzonych celów lądowych i morskich lub siły żywej. "Straż graniczna w kierunku Wochańska zniszczyła drony Zala, Molnija i inne FPV okupantów. Te, które zostały zestrzelone przez broń strzelecką i przeciwlotniczą, nie mogą zostać przywrócone. Jednak drony wyposażone w sprzęt do walki elektronicznej zostaną naprawione, aby celować w swoich byłych właścicieli" - podpisali nagranie Ukraińcy.