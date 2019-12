Ząbkowice Śląskie. "Marcel C. próbował ukryć zabójstwo rodziny i chciał uciec z Polski"

Ząbkowice Śląskie. Po zabójstwie rodziców i 7-letniego brata Marcel C. próbował ukryć zbrodnię i chciał uciec za granicę – dowiedziała się Wirtualna Polska. 18-latek usłyszał już zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

- Marcel C. usłyszał trzy zarzuty - zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem rodziców oraz brata. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, ze szczegółami opowiadając o tym co zrobił. Przedstawił swój motyw zabójstwa, ale nie chcę jeszcze o nim mówić, bo cały czas weryfikujemy wersję mężczyzny – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk.

Po wszystkim Marcel C. wrócił do rodzinnego domu, wszedł na dach i stamtąd zawiadomił policję , że ktoś włamał się na posesję. – Później przyznał się jednak do zabójstwa rodziców i brata – mówi prok. Orepuk.

Ząbkowice Śląskie. Biegli zbadają zatrzymanego

Zatrzymany 18-latek przejdzie badania psychiatryczne. – Biorąc pod uwagę brutalność jego działania biegli będą musieli sprawdzić jego stan – słyszymy w prokuraturze. Dzisiaj prokuratura skieruje do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Marcela C. 18-latek nie ma na razie obrońcy. Jeśli nikt się nie zgłosi, sąd wyznaczy mu obrońcę z urzędu.

Ząbkowice Śląskie. Zabił siekierą

Marcel C. miał zabić siekierą rodziców i 7-letniego brata. Został zatrzymany w poniedziałek rano. Do zabójstwa doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Ząbkowicach Śląskich. 18-latek z dachu rodzinnego domu zadzwonił na policję i zgłosił, że ktoś się do niego włamał i zabił trzy osoby. Z nieoficjalnych informacji wynika, że później przyznał się do zabicia rodziny.