Zabił przypadkowego przechodnia. Zadał ciosy reklamówką z kamieniem

Do zabójstwa doszło 19 grudnia 2023 roku. 61-letni mężczyzna został zaatakowany w centrum Siedlec. Napastnik najpierw uderzył go w tył głowy. Gdy pan Zbigniew upadł, 24-latek zadał mu jeszcze kilka ciosów kamieniem, który znajdował się w plastikowej torbie. Ranny został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.