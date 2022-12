Szokujące nagranie z ukrytej kamery. 35-latek z zarzutem

- Po tym, co zobaczyłem, jestem przerażony. Do niedawana naukowcy spierali się na temat tego, czy ryby odczuwają ból i cierpienie. Pewne jest, że ryby reagują na bodźce i możemy sprawdzić, czy odczuwają stres. Nigdy nie powinniśmy postępować z nimi tak, jak widziałem na tym filmie. To jest niehumanitarne i obrzydliwe - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską doktor Andrzejowi Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.