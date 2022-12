Nie kupiłeś jeszcze ryby na święta? Po tym co zobaczysz, zrezygnujesz

- To, co się dzieje w przedmiotowym namiocie przy stoisku z żywymi rybami, jest szokujące, jednak nie jest to jednostkowa sytuacja. Prowadzone od lat działania fundacji ujawniające przemoc wobec zwierząt na fermach czy w rzeźniach potwierdzają, że przemoc w takich miejscach to systemowy i powszechny problem. Podobnie jest w przypadku uboju ryb - dodaje Łukasz Musiał, koordynator kampanii Stopklatka.