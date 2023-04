Zabija Rosjan z opuszczonego mieszkania. Snajper nagrany w akcji

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać pracę ukraińskiego snajpera od kulis. Dwóch żołnierzy wybrało porzucone mieszkanie do ostrzału rosyjskiej pozycji. W pewnym momencie widać, że w jednym z pomieszczeń w ścianie jest wielka dziura, prawdopodobnie po uderzeniu z ciężkiej artylerii. Strzelec wyborowy przez kilkanaście minut śledził każdy ruch okupantów pod Donieckiem i w najmniej oczekiwanym momencie strzelił z karabinu czeskiej produkcji ZVI Falcon w kierunku dowódcy Rosjan. Maksymalny zasięg tej broni to 1,6 km. Dystans, na jakim operuje strzelec wyborowy, niezwykle utrudnia namierzenie kierunku, z którego padł zabójczy strzał.