"Zabawa w chowanego". Sołtys z parafii księdza z filmu Sekielskich nie mógł ukryć łez

według mnie bardzo dobry Dlaczego do ludzi dobrej organizował muszę to przecież on cały kościół wyremontował wszystkie udarze nowe porobił Wszystko oczywiście to powiedział że on do mnie śmietana to się zbierali niepijący ale ale takiego to proboszcza to nie pamiętam ale już 64 lata nie było złego Proboszcza nie ale on potrafisz znak z organizm wszystko i no i co może co można zarzucić jakbyś miała tym nic nie wiedzieli ja na przykład nie że tam gdzieś coś tak jest przecież odebrał ten nawet ten konkurs Zgadza się w głosie Wielkopolskim czymś może ta się tam gdzieś ktoś odezwał Wtedy że coś by tam gdzieś już bo to się od tego czasu zaczęło nie on to wygląda najlepszy proboszcz wtedy gdy testamentem sami a mógłby pan opowiedzieć jakim duchownym był ksiądz Arkadiusz jako duchowny to ja nie znam takiego każde święto i te nasze takie święta popularne stałe pełny kościół Stare by pełno ludzi nie i potrafił każde Święto było zorganizować no i ogólnie no tak czy imprezy jakieś tam czy czy czy się potrafię znaleźć tam w kole gospodyń z takim pomogą tam wszystko je No i co więcej mogę powiedzieć jak jest jak to mówią w Piśmie Świętym nie Jak masz nie masz grzechu To rzuć pieprzykami każdy z nas ta młodzież coś za uszami pani tego człowieka takiego w rozmowie jakie robił wrażenie takiego fajnego na każdy temat można było z nią porozmawiać Nie wiem no no nie nie nie było tak żeby się nie odezwać do niego czy on by się nie odezwał nie zawsze było super pokazania i to wszystko No nie wiem jak to się tam stało to wszystko co tam Bo to tam coś przecież przecież żółty dostał u nas chyba tego kanonika nie A jak mieszkańcy wsi odbierali go jako proboszcza no Znaczy się ja nie słyszałem żeby ktoś źle od niej mówi przez jego to te lata co drugi No a później jak już tam był wtedy jakby coś zdjęli z probostwa No to się takie zaczęło opowiadanie nie różne takie rzeczy że gdzieś coś tam to do nas z Wieruszowa przecież nie będę przecież ci mieszkańcy za nimi to przyjedź zanim przyjeżdżali nie to przecież z Wieruszowa to przecież przyjeżdżali z 2 lata chyba podrzędnie dzieci w kawiarni było organizowane tam takie te takie przyjęcie jak byśmy robili we wsi placek tam był na pieczony nie takiej tak przyjeżdżali tak uszanowali z tamtą No co za to nie wiem dlaczego przyjeżdżali na jakiej okazji po prostu taką lubię mi szkoda im było oddać z tej parafii to i zanim to przyjeżdżali to długi czas przecież coś z tego no takie koncerty przecież robił to jest z tych śląskich szlagierów to występowanie Jeleni to była przecież potrafił zorganizować Czyli też taki jest bardzo zaangażowany w życie bardzo bardzo i tam zaświeci że powiadali ludzie bo tam twoje wsi umierających ludziach i przy tym że tak się nie malujesz jak a co dalej nie wiem