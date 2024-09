Zaatakował policjantów maczetą. 35-latek nie żyje

W komunikacie policji czytamy, że mężczyzna groził użyciem noża osobie starszej, z którą mieszka. "Po przybyciu policjantów na miejsce nikt nie otworzył drzwi, a z mieszkania dobiegały krzyki. W dostaniu się do środka pomogła wezwana na miejsce straż pożarna. Po wejściu do mieszkania policjanci zastali na miejscu agresywnego 35-latka, który ruszył w ich stronę z nożem. Mężczyzna nie stosował się do poleceń" - wyjaśnia policja.