Makabryczne sceny w Warszawie. Mężczyzna kilkukrotnie postrzelony

"Na miejscu zdarzenia ratownicy zastali ranne osoby: policjantów z ranami ciętymi od zadanych uderzeń ostrym narzędziem w okolicy i podudzia oraz mężczyznę z kilkoma ranami postrzałowymi m.in. w okolicach brzucha. Natychmiast przystąpiliśmy do medycznych czynności ratunkowych. Wszyscy pacjenci ze względu na obrażenia decyzją kierownika ZRM zostali przewiezieni do szpitali. Na SOR jednego z nich doszło do zatrzymania krążenia u postrzelonego pacjenta" - brzmi informacja na profilu społecznościowym pogotowia.