Za rzeką są już Rosjanie. Tak wygląda linia frontu

Bachmut obrócony w zgliszcza. Zdjęcia satelitarne ukazują skalę zniszczeń

Na twitterowym profilu NEXTA możemy zobaczyć świeże zestawienie zdjęć zrobionych 23 lutego bieżącego roku i 6 marca. Widzimy na nich ten sam fragment miasta z mostem pośrodku. W czasie między zrobieniem obu fotografii trwały walki o ten fragment zabudowań, co przyczyniło się do zniszczenia okolicy. Most przestał istnieć tak jak i wiele położonych w jego pobliżu domów.