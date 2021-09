Za czy przeciw? Patryk Jaki jednoznacznie o obecności Polski w Unii Europejskiej

KE poinformowała, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o postanowienie dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O przyszłości Polski w Unii Europejskiej mówił w programie "Newsroom WP" europoseł Patryk Jaki. Polityk zadeklarował, że "nie chce Unii Europejskiej jako instytucji, w której Polacy nie mają nic do powiedzenia, a o wszystkim decyduje urzędnik brukselski". - Jeżeli Unia Europejska będzie tym, co sam promowałem w 2003 i 2004 roku, a mam na myśli przede wszystkim swobodny przepływ usług i towarów, czy otwarte granice, to w takiej Unii chcę być - zadeklarował. Polityk Solidarnej Polski zwracał uwagę na to, że w UE trwa obecnie dyskusja na temat jej przyszłości. - To, że UE zmienia się teraz w jedną stronę, nie oznacza, że w przyszłości nie może zmienić się w drugą. Chcemy wpływać na ten proces. Wszystko zależy od tego, jak on się zakończy - powiedział. Patryk Jaki jednoznacznie zadeklarował, że jeżeli Polacy podczas wyborów, oprócz wyboru między jedną a drugą partią, będą mieli wpływ na to, co dzieje się w Polsce, to jest zdecydowanie za pozostaniem w Unii Europejskiej. - Jeżeli ten wpływ nam zabiorą, będę przeciwko. Polska ma ogromną wartość - dodał.