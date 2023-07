"Z wagnerowcami sobie poradzimy". Jest inne zagrożenie, o którym rząd nie mówi

Jak dodaje, burza wokół działań polityków doprowadziła do groteski. - Partie polityczne oskarżają się o sprzyjanie interesom Rosji. Jest to nieodpowiedzialność. Coś, co delegitymizuje polską politykę. Oczywiście korzysta na tym rosyjska propaganda. Tego typu język i argumenty są absurdalne. Tusk chciał zwrócić uwagę na przesadę, ale mógł podarować sobie sugerowanie związków z Rosją i Białorusią - twierdzi.