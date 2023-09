Z sondaży wynika, że anty-PiS ma jedno wyjście. Poseł mówi jasno

Z najnowszego sondażu WP wynika, że PiS i Konfederacja otrzymałby razem na tyle dużo mandatów, że ewentualny sojusz trzech pozostałych partii opozycyjnych – KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - nie byłby w stanie utworzyć rządu. W programie "Tłit" poseł Tomasz Trela stanowczo odrzucił scenariusz, wedle którego w takiej sytuacji antypisowska platforma mogłaby spróbować “wyciągnąć” kilku pojedynczych posłów partii Mentzena. - Mówię stanowcze "nie". Dla mnie Mentzen, a kolega Mentzena, to żadna różnica. Ja nie będę z żadnymi konfederatami, czy para-konfederatami, siedział i wspierał tego samego rządu. Jestem w polityce dla realizacji celów i strategii, ale też dla wartości. (...) Nie mam zamiaru sprzedawać ich dla doraźnego celu. (…) Mam ambicje, by jeszcze ciężej pracować dla opozycji przez cztery tygodnie, by to poparcie wzrosło - zadeklarował polityk.

