Z Krupówek zniknął biały miś. Wiadomo, co się stało

Gdzie się podział oryginalny biały miś z Krupówek? Okazuje się, że nie tylko turystom upał daje się we znaki. - Nie wyłażę, każdy by się śmiał, że misiek zgłupiał na starość, że wyłazi do pola, jak taki skwar - mówi w rozmowie z "Faktem" pan Marek Zawadzki. To on od kilkunastu lat wciela się w tę rolę.