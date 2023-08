Z Krupówek znikną oscypki? Trwa spór w Zakopanem

Do tej pory przymykano na to oko. Teraz sanepid rozpoczął kontrole na Krupówkach i posypały się kary. Beata Trojańska, powiatowy inspektor sanitarny w Zakopanem w Polskim Radiu mówiła wprost, że sprzedawcy mają obowiązek używania m.in. lodówek. A to nie lada problem, jak tłumaczą sprzedawcy.