Z czym Joe Biden przyleci do Polski? Ekspertka obstawia

W piątek do Polski przyleci prezydent USA Joe Biden. O możliwym przebiegu wizyty mówiła w programie "Newsroom" WP dr Agnieszka Bryc (UMK w Toruniu). - Na pewno będą kontynuowane rozmowy dotyczące Ukrainy. Na pewno prezydent Biden będzie chciał porozmawiać albo samemu odwiedzić ten nasz "hub" na granicy z Ukrainą, być może skonsultować się z partnerami w szerszym wymiarze, nie tylko z Polakami, ale także z naszymi sąsiadami. Nie sądzę, żeby to była stricte wizyta bilateralna, że prezydent Biden przyleci z bardzo konkretną ofertą w stosunku do Polski. Na pewno będzie proponował dodatkowe zwiększenie obecności militarnej, pewnie powrócimy do rozmów, jak jeszcze możemy skutecznie dostarczać broń Ukrainie - stwierdziła Bryc. Jak podkreśliła, "pojawia się moment zmęczenia państw zachodnich sytuacją wojenną w Ukrainie". - Prezydent USA w Europie jest tym, który może dodatkowo skonsolidować nie tylko kraje flanki wschodniej, ale w ogóle kraje europejskie, osłabić postawy coraz bardziej bierne, zachowawcze i wzmocnić postawy odpowiedzialne, zachęcić do przyjmowania kolejnych sankcji czy wprowadzenia embarga, a także słania bardziej konkretnej i większej pod względem ilościowym pomocy dla Ukrainy - tłumaczyła.