Z całej armii Putina tylko oni chcą walczyć? Ekspert wskazał dwie formacje

Kmdr. por. rez. Maksymilian Dura, który był gościem programu “Newsroom” Wirtualnej Polski, nie jest przekonany, czy internetowe kpiny z wojskowych umiejętności “kadyrowców”, czyli czeczeńskich żołnierzy wiernych Ramzanowi Kadyrowowi, mają pokrycie w rzeczywistości. - “Kadyrowcy” są bardzo mocno zmotywowani. To jest jedyny rodzaj sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który ma wolę walki. To ich wyraźnie wyróżnia spośród innych formacji rosyjskiej armii - stwierdził oficer. - Innymi oddziałami, które mogą wprowadzić większe zamieszanie na froncie w Ukrainie, są najemnicy z tzw. Grupy Wagnera. Tak więc oni i “kadyrowcy”, to są jedyni żołnierze (w szeregach rosyjskich – red.), którzy chcą walczyć, a przynajmniej o tym mówią - ocenił wojskowy.