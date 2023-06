Xi przygotowuje Chińczyków na eskalację napięć z USA. "Niebezpieczeństwo wojny"

W ostatnim czasie między mocarstwami rośnie napięcie i pojawiają się kolejne niepokojące incydenty. Na przełomie maja i czerwca wydarzyły się dwa szczególnie groźne. Chiński myśliwiec wykonał niepotrzebnie agresywny manewr w pobliżu amerykańskiego samolotu zwiadowczego nad Morzem Południowochińskim. Z kolei parę dni wcześniej chiński okręt zmusił okręt US Navy do zmiany kursu, prawie doprowadzając do kolizji w Cieśninie Tajwańskiej. Zaostrzenie w stosunkach Chiny-USA może zwiastować agresywne intencje Pekinu wobec Tajwanu. Państwo Środka oburzone jest wsparciem Amerykanów udzielonym Tajpejowi.