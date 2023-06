Niebezpieczny incydent. Chiński okręt natarł na amerykańską jednostkę

Rośnie napięcie między mocarstwami. We wtorek chiński myśliwiec wykonał niepotrzebnie agresywny manewr podczas przechwycenia amerykańskiego samolotu zwiadowczego nad Morzem Południowochińskim. Z kolei w sobotę chiński okręt zmusił okręt USA do zmiany kursu, prawie doprowadzając do kolizji w Cieśninie Tajwańskiej.