Xi Jinping znowu na czele Komunistycznej Partii. Oto co jest teraz celem Chin

"Siłowe rozwiązania są uważane za rodzaj słabości, intelektualnej bezradności"

Jak wygląda kwestia Tajwanu? Tutaj sprawa rysuje się zupełnie inaczej. - Podkreślono wyraźnie, że w przypadku Chin i Tajwanu to sprawa wyłącznie chińska i nie powinny w to ingerować żadne strony trzecie. Nie wiadomo, kogo w tym wypadku miał na myśli Xi Jinping - Amerykanów czy Litwinów, a może inne kraje, które wypowiadają się w sprawie wyspy. Powiedział, że nie wyklucza użycia siły. Co miał na myśli? Nie wiadomo. Otwiera to pole do różnego rodzaju spekulacji - podkreśla Pyffel.