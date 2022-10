Amerykański admirał: Chiny będą gotowe do ataku na Tajwan znacznie wcześniej niż sądziliśmy

- Nie chodzi tylko o to, co mówi prezydent Xi, ale o to, jak Chińczycy się zachowują i co robią. W ciągu ostatnich 20 lat widzieliśmy, że dotrzymali każdej obietnicy, którą złożyli wcześniej - powiedział admirał Michael Gilday, szef Navy Operation, przemawiając podczas Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie.