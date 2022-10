Wyleniały niedźwiedź za Chińskim Murem. Jak Xi Jinping układa Putinowi świat

Putinizm tak, Putin - niekoniecznie

Chiny, jak mówi dr Michał Bogusz, będą więc starały się stabilizować putinizm w Rosji. Nie samego Putina – to istotne – ale cały ten system, który on stworzył i zakonserwował. Jeżeli na Kremlu dojdą do wniosku, że zastąpienie Putina kimś nowym, da szansę na ustabilizowanie relacji z Zachodem, to Pekin może temu rozwiązaniu przyklasnąć. Tak długo, przynajmniej, jak pozwoli to zachować stabilność systemu.