Egils Levits dla WP: Należy potraktować Rosję jak Koreę Północną

Wszystkie kraje europejskie mają ten sam cel: bezpieczeństwo dla UE i wolność dla Ukrainy. To jest coś, co łączy Łotwę, Polskę, Niemcy, Hiszpanię i wszystkie inne kraje europejskie. Jednocześnie każdy kraj jest inny i ma swoje poglądy. To normalne, że we wspólnocie 27 krajów nie ma tylko jednej opinii, ale istnieje ich kilka. Naszym zadaniem jest omówienie najlepszej drogi do osiągnięcia wspólnych celów.