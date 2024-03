"Wzywamy Komisję Europejską". Sejm podejmie uchwałę ws. Rosji i Białorusi

Sejm wzywa KE do działania

W uchwale znajdują się zatem zapisy wzywające KE do podjęcia konkretnych kroków w sprawie żywności z Rosji i Białorusi. "Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio, lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej jej Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą. Tym bardziej że rosyjski import może zawierać zboża skradzione z okupowanych terytoriów Ukrainy" - czytamy w dokumencie, do którego dotarł portal.