Pawłowska wraca do Sejmu. Hołownia mówi o "niespodziance"

- Ślubowanie Pawłowskiej odbędzie się w środę - powiedział marszałek Sejmu. Zapytany, czy w związku z tym, że przyszła posłanka obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim, to zajmie też jego miejsce na sali plenarnej zdradził, że tak się nie stanie. - Nie, to nie ma sensu. To byłaby pewnego rodzaju prowokacja i zupełnie zbędne zamieszanie na sali plenarnej. Ustaliliśmy z panią Pawłowską zupełnie inne miejsce. Mamy małą rezerwę. Sala plenarna mieści 460 a może pomieścić nawet 465 osób - powiedział Hołownia w rozmowie z Agatą Adamek.