Wzrost cen 2022. Co podrożeje jesienią? Inflacja nie odpuszcza

Jak przewidywał w maju Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk "poziom cen żywności rok do roku, w stosunku do poprzedniego roku, w stosunku do poprzedniego sezonu myślę, że może być 25-30% [wyższy - przyp. redakcji] jeśli się nic nie zmieni na Wschodzie, bo to jest niezwykle istotne. [...] Ten pik nastąpi prawdopodobnie jesienią tego roku. Taka jest moja ocena, bo ja patrzę z punktu widzenia rolnictwa i cen żywności, bo one niestety bardzo mocno wzrastają. Na rynkach światowych ta cena żywności rośnie".