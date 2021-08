Wyższe Kursy Obronne dla posłów i senatorów. Tak państwo chce wyszkolić polityków

Ofiarami ataku hakerów byli także niektórzy posłowie. I to również był bardzo ważny motyw do zainicjowania szkoleń: kilku znanym posłom PiS i opozycji w ostatnich miesiącach włamano się na konta w mediach społecznościowych. Zrobili to hakerzy, którzy publikowali kompromitujące dla parlamentarzystów treści. Potem włamywali się na ich skrzynki mailowe. Służbowe i prywatne.