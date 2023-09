Wyszła z domu i zniknęła bez śladu. Jest finał poszukiwań Aneta

Dzięki dogłębnemu śledztwu detektywi odkryli, że w dniu zaginięcia Aneta leciała z Wrocławia do Monachium, a następnie do Bangkoku. Ślad prowadził więc do Tajlandii. Dawid Burzacki wraz z siostrą zaginionej udał się do Azji, gdzie potwierdzili, że kobieta opuściła lotnisko w Bangkoku i ruszyła w nieznanym kierunku. Tak również okazało się, że podczas podróży dziewczynie skradziono torebkę z najpotrzebniejszymi rzeczami.