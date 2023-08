Wysyłają nowych żołnierzy na granicę z Białorusią. "Zwiększanie wojsk jest zasadne"

- Wojna Rosji z Ukrainą od początku przyjęła wymiar niespotykany wcześniej w historii wojen, w którym państwa razem z wywiadami - zazwyczaj działające w milczeniu - krzyczą głośno o tym, co się dzieje i co zamierzają zrobić. To element wojny informacyjnej i informacyjno-psychologicznej, który często wychodzi wręcz na priorytet w stosunku do innych elementów działań wojennych - mówi generał.