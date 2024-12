Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, stwierdził, że Francja wielokrotnie zwracała się do Rosji kanałami zamkniętymi, proponując nawiązanie dialogu na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej bez udziału Ukrainy. Jak podaje "Ukraińska Prawda", Rosja była gotowa wysłuchać propozycji Paryża, mimo że Francja jednocześnie wspierała pomysł wysyłania sił pokojowych do Ukrainy.

Ławrow powiedział, że Francja, mimo swoich propozycji dialogu, jednocześnie szkoli ukraińskich żołnierzy na swoim terytorium i popiera wysłanie europejskiego kontyngentu do Ukrainy. Taka "dwuznaczna postawa", według Ławrowa, podważa wiarygodność francuskich inicjatyw .

- Wybieramy cele do zniszczenia na terytorium Ukrainy wyłącznie w oparciu o groźby w stronę Federacji Rosyjskiej. Mogą to być obiekty wojskowe, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, ośrodki decyzyjne w Kijowie, ale uderzanie w cele cywilne "to są metody nazistów, którzy osiedlili się w Kijowie przy wsparciu Zachodu" - twierdził. Choć każdego dnia widać, jak Moskwa niszczy całe osiedla mieszkaniowe, szpitale, szkoły w Ukrainie.