Wysychające jezioro w USA odsłania mroczne tajemnice. Znajdują kolejne szkielety

Lake Mead to największy sztuczny zbiornik wodny w Ameryce. Powstał on między Nevadą a Arizoną w latach 30. XX wieku, wraz z budową zapory Hoovera na rzece Kolorado. Globalne ocieplenie i spadek poziomu wody niesie za sobą wiele niekorzystnych zjawisk. Według amerykańskiego Biura Rekultywacji może dojść do paraliżu systemu wytwarzania energii. Do krytycznego poziomu, przy którym elektrownia wodna może pracować, pozostało już niewiele.