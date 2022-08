Wypadek na Atlantyku. Spędził 16 godzin pod wywróconą łodzią

Trzy helikoptery oraz statek ratunkowy, na którym znajdowało się pięciu nurków, natychmiast wyruszyły na pomoc. Szybko zorientowali się, że mężczyzna znajdujący się pod łódką ciągle żyje - usłyszeli stukanie. Niestety, woda była zbyt wzburzona, by podjąć próbę wyciągnięcia go z wody. Nie pomagały w tym także panujące już ciemności. Ekipa ratunkowa postanowiła jedynie możliwie maksymalne zabezpieczyć mężczyznę przed utonięciem, mocując balony wypornościowe do łodzi. Dopiero rano dwóch nurków przedostało się pod pokład, by pomóc żeglarzowi. Okazało się, że ten ma na sobie specjalny neoprenowy kombinezon ratunkowy i w wodzie zanurzony jest tylko po kolana. Poszkodowanego przetransportowano na brzeg drogą powietrzną, a stamtąd trafił na krótko do szpitala na kontrolę.