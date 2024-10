Występ Trumpa w Republice to część planu. "To jest to, na czym mu zależało"

Wywiad ten najwyraźniej był elementem kampanii wyborczej Donalda Trumpa. - W jej toku jedyne, co może interesować Trumpa i jego sztab, to dotarcie do amerykańskich wyborców. Znając tamtejszą Polonię, to część korzysta z polskich mediów, zazwyczaj w sieci, pewno część ogląda Republikę. To jest to, na czym zależało Trumpowi - by dotrzeć do ludzi z polskimi korzeniami w USA - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską amerykanista Andrzej Kohut, autor książek "Bitwa o Amerykę. Czy to koniec Stanów Zjednoczonych, jakie znamy?" oraz "Ameryka. Dom podzielony".