Wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu w Berlinie. Poprzednią zobaczyło 280 tys. osób

W berlińskim muzeum Topografii Terroru otworzono wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Patronat nad nią objęli prezydenci Polski i Niemiec. Pierwszy raz ekspozycja pojawiła się pięć lat temu i przyciągnęła tłumy.

- Wymazanie z powierzchni niemal milionowego miasta jest czymś, co należy ludziom uświadamiać. Zwłaszcza w czasach, kiedy niektórzy próbują bagatelizować II wojnę światową - powiedział Andreas Nacham, cytowany przez PAP. To aluzja do wypowiedzi przewodniczącego konserwatywnej i anty-imigranckiej partii AfD (Alternatywa dla Niemiec). - Hitler i naziści to zaledwie "ptasia kupa" w ponadtysiącletniej historii Niemiec - powiedział Alexander Gauland.