Powstańcy stają w obronie uczestników Marszu Równości. Padły mocne słowa

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego oraz Związek Powstańców Warszawskich nie kryją oburzenia aktami agresji podczas Marszu Równości w Białymstoku. - Każdemu człowiekowi należy się szacunek i godność, również temu, który bierze udział w Marszu Równości – mówią powstańcy.

Na kilka dni przed obchodami 75 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego głos w sprawie zamieszek zabrali powstańcy zrzeszeni w Związku Powstańców Warszawskich, a także Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do oświadczenia wydanego przez powstańców i przedstawicieli Fundacji.

"Z przykrością stwierdzamy, że to kolejne wydarzenie, po "marszu nacjonalistów”, "urodzinach Hitlera” i wydarzeniach w Pruchniku, które pokazuje, że polskie społeczeństwo zaczyna zapominać czym kończy się nienawiść. W Białymstoku obudziły się najgorsze instynkty osób, które odczłowieczały drugiego człowieka. Takie wydarzenia przypominają te sprzed II wojny światowej i nie mogą zostać niezauważone lub przemilczane. Apelujemy do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań prawnych wymierzonych w sprawców. Apelujemy do polityków: stop mowie nienawiści i dzieleniu społeczeństwa" - czytamy w dokumencie.