Wystarczyło zdjęcie polityków PiS. Niedowieziony węgiel z rządowego programu odnalazł się błyskawicznie

Afera o węgiel tuż przed świętami Bożego Narodzenia

Burmistrz wysłał dwa pisma do Ministerstwa Aktywów Państwowych, prosząc o interwencję w Polskiej Grupie Górniczej, z którą ma podpisaną umowę. Kamień w wodę. W momencie publikacji tekstu sprawa wydawała się beznadziejna. Kto w piątek 23 grudnia zajmowałby się problemem liczącej 14 tys. mieszkańców gminy, do tego rządzonej przez wójta z PSL? Zwłaszcza, że kilka dni wcześniej wiceminister Karol Rabenda z Ministerstwa Aktywów Państwowych informował, że dostawy węgla dla samorządów idą pełną parą. - W 85 proc. gmin jest już węgiel i jest on dostarczany dalej - mówił.