Wystarczył mały granat. Potężna eksplozja magazynu Rosjan

Potężna eksplozja na froncie. Żołnierze z 68. Oddzielnej Brygady Myśliwskiej imienia Ołeksija Dowbusza udostępnili nagranie, na którym widać moment ataku na rosyjski skład min przeciwczołgowych. Materiał udostępniła również agencja Reutera. Do uderzenia użyto zwykłego granatu wojskowego, który przymocowano do drona i spuszczono nad gęstym lasem. Po chwili doszło do silnego wybuchu. Eksplozji towarzyszyła ogromna siła rażenia, a także wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu. Wojskowi z 68. Brygady pochwalili się swoją udaną misją także na Telegramie. "Wielki huk od jednego granatu! Szerszenie Dowbusza trafiły w skład min przeciwpancernych wroga. W otrzymanych nagraniach okupanci nazwali to małą eksplozją nuklearną" - brzmiał podpis pod nagraniem. Ten atak przeprowadzono niedaleko Zaporoża, gdzie Ukraińcy w ostatnim czasie zadają coraz więcej strat Rosjanom w ramach trwającej kontrofensywy.