Kolejna spektakularna akcja armii ukraińskiej. W sieci pojawiło się nowe nagranie, które pokazuje wyjątkową precyzję ludzi Zełenskiego. Wystarczył jeden granat, by całkowicie zaskoczyć rosyjskich żołnierzy i zlikwidować rosyjski wóz bojowy radzieckiej produkcji. Dokładna lokalizacja akcji Ukraińców nie została ujawniona. Żołnierze Zełenskiego udowodnili, że wystarczy nawet zwykły sklepowy dron, do którego przymocowana jest potężna broń, by skutecznie dziesiątkować rosyjskich żołnierzy. Do przeprowadzenia tej akcji wystarczył niewielki dron, który z wielką precyzją zrzucił 40 mm granat HEDP. Jedna próba wystarczyła, by pocisk spadł prosto na rosyjski BMP-1, wóz bojowy produkowany do 1982 r. Eksplozja skutecznie uszkodziła pojazd. BMP-1 są używane przez Rosjan od czasu wcześniejszego konfliktu z Ukrainą w 2014 roku.