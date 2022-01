Tysiące zgonów na COVID-19 w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia podał powód

- Jesteśmy schorowanym społeczeństwem. To nie jest kwestia ostatniego roku, dwóch lat, trzech lat czy pięciu lat. To jest kwestia kilkudziesięciu lat, podczas których nie były podejmowane inicjatywy z zakresu profilaktyki, takie jak inicjatywa podjęta w ubiegłym roku przez resort, czyli profilaktyka "40+". To jest wskazanie, że powinniśmy się badać. Ilość niezdiagnozowanych cukrzyc w Polsce, chorób układu krążenia, to wszystko wpływa potem na to, co się dzieje w epidemii - tłumaczył Andrusiewicz.