Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane. "Szpitale na granicy wydolności"

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej przypadków Omikrona

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną wzrostu liczby zakażeń. Czy jest to efekt rozluźnienia dyscypliny epidemicznej podczas świąt Bożego Narodzenia, czy też początek V fali, spowodowanej m.in. pojawieniem się nowej wersji koronawirusa? Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekonywał we wtorek w TV Republika, że trzeba poczekać jeszcze kilka dni, by upewnić się, czy jest to stały trend, czy tylko chwilowy wzrost.