Koronawirus w Polsce. Wiceminister wyjawił dane. Kolejny wzrost

- Ponad 320 zmarłych to są osoby niezaszczepione. Bardzo celowo to powtarzam, to ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, bo to jest liczba bardzo porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala. Jeżeli byłyby zaszczepione mógłby, to przechodzić w sposób łagodny. Dlatego mój apel: naprawdę jest to w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są oczywiście szczepienia - dodał w rozmowie z Polsat News wiceminister zdrowia.