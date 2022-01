Koronawirus w Polsce. Niepokojący wzrost zakażeń. To już piąta fala?

- Na dziś mamy potwierdzone i wpisane do rejestru 52 nowe przypadki wariantu omikron - powiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce Waldemar Kraska. - Jeśli proporcjonalnie porównamy to do wariantu delta, to szacujemy, że jest to 1,5 proc. wszystkich przypadków - wskazał.