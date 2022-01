Rośnie liczba zakażeń. "Sytuacja katastroficzna"

Przyznał, że resort przewiduje, że wprost z czwartej fali wkroczymy w piątą. - Niestety, nie będzie to komfortowa sytuacja - stwierdził. Dodał, że bardziej niż liczba zakażeń, utrzymująca się nadal na poziomie ok. 11 tysięcy dziennie, jest mniej niepokojąca niż liczba zajętych łóżek. - Mamy zajętych obecnie ok. 20 tys. łóżek. Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą to jest scenariusz katastroficzny - ocenił Adam Niedzielski.