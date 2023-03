"Jest coraz gorzej". Tusk w ogniu krytycznych uwag

Oceniła opozycję. "Chłopcy w krótkich porteczkach"

Z Tuskiem porozmawiała też obecna wśród zgromadzonych psycholożka. Kobieta odniosła się do sporu na opozycji ws. jednej listy wyborczej. - Gdzieś na górze polskiej polityki ja widzę kilku chłopców w krótkich porteczkach, którzy licytują się co do tego, kto ma dłuższy ogonek i czyja piaskowniczka po wyborach będzie większa - mówiła.





- Proszę mi powiedzieć, jak pan praktycznie widzi możliwość stworzenia wspólnego bloku? - pytała dalej Tuska, zaznaczając, że politykom opozycji "kasa się zgadza", a "my tu tracimy życie". - My giniemy, my naród, my kobiety, giniemy pod ich władzą - przekonywała.





Lider Platformy odparł, że "właściwie na starość został feministą, ale jest też równościowcem". - To nie jest tak, że jacyś durni faceci w krótkich spodenkach nie potrafią się dogadać, że świat się składa właśnie z takich niepoważnych facetów i walczących kobiet na ulicach, które umiałyby się dogadać -tłumaczył. Zaapelował też o szukanie wspólnych punktów.





- Próbujmy znaleźć syntezę i synergię tego, co pozwoli wygrać wybory. Nie zbuduje się większości poprzez radykalne formułowanie projektów, które są właściwe dla różnego typu mniejszości. Wygramy wybory, jeśli znajdziemy wspólną melodię - wskazywał Tusk.