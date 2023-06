Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce. Mocne słowa Andrzeja Dudy

- To kolejna tragedia, do której doprowadzili Rosjanie - tak prezydent Andrzej Duda komentuje wysadzenie zapory w Nowej Kachowce. - To pokazuje, jak bezwzględnie i okrutnie Rosjanie prowadzą wojnę, chcąc po prostu zniszczyć Ukrainę i jej przyszłość - powiedział we wtorek w Bratysławie.