Nowa Kachowka. Zapora elektrowni wodnej została zniszczona. To obiekt strategiczny

Zapora w Kachowce. Otwarto ją 67 lat temu

Nowa Kachowka to miasto, znajdujące się na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim, położone nad brzegiem Dniepru. W miejscowości znajduje się elektrownia wodna, której częścią była zniszczona 6 czerwca 2023 roku zapora. To także ważny obiekt strategiczny - woda ze zbiornika wodnego Kachowka służy m.in. do chłodzenia układów, znajdujących się w elektrowni jądrowej Zaporoże.