"Wyrzyguje się na Polskę". TV Republika mocno o Róży Thun

- Ta pani na każdym kroku opluwa Polskę - czytamy na portalu telewizjarepublika.pl. Autor tekstu w bezkompromisowy sposób recenzuje wypowiedzi Róży Thun, które padły w programie "Skandaliści".

Autor twierdzi, że Thun kolejny raz "wyrzyguje się na Polskę" i sugeruje, że "powinna zostać wydalona z Polski". Uważa, że tezy stawiane przez Thun m.in. o zagrożeniu faszyzmem są błędne. Europosłanka w programie skomentowała też porównanie jej do szmalcowników przez Czarneckiego. - Wypromował to na całą Europę. Mało kto znał to słowo poza Europą - mówiła. Redaktor TV Republika uznał, że w ten sposób Thun twierdzi, że nikt nie znał tego słowa. Mimo że nic takiego z jej ust nie padło.