Wyrok za wykąpanie dziecka we wrzątku. Kara dla matki z okolic Gryfic

Pół roku wiezienia w zawieszeniu na dwa lata - taki wyrok usłyszała Edyta M. z Brojc w Zachodniopomorskiem za poparzenie w marcu ubiegłego roku gorącą wodą 5-letniej córki Nikoli. Kiedy po kilku dniach kobieta zawiozła w końcu ranne dziecko do szpitala, była kompletnie pijana.

"To był wypadek"

Wypadek wydarzył się w marcu 2017 roku. Dopiero po sześciu dniach kobieta zdecydowała się pojechać z 5-latką do szpitala w Gryficach. Była w tym czasie pod wpływem alkoholu. Lekarze stwierdzili u dziewczynki oparzenia 2. stopnia.

Edyta M. od początku tłumaczyła, że był to nieszczęśliwy wypadek, a dziewczynka poślizgnęła się w łazience i wpadła do brodzika z gorącą wodą. Mąż kobiety Łukasz M. miał prawo odmówić zeznań podczas procesu i z tej możliwości skorzystał. Początkowo 5-latkę umieszczono w rodzinie zastępczej, ale w październiku sąd zgodził się na jej powrót do domu.